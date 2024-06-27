العراق يحصن أكثر من 90 بالمئة من حدوده مع دول الجوار بالكاميرات المتطورة

2024-06-27 22:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، تحصين أكثر من 90 بالمئة من حدود العراق مع دول الجوار بالكاميرات المتطورة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تواصل نهجها بالاعتماد على التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود عبر كاميرات المراقبة الحرارية، ومن (200) كاميرا حرارية فقط في العام 2022 ارتفع العدد الى اكثر من (950) كاميرا حرارية هذا العام".وأوضحت أنها "وسّعت عملية الاعتماد على التقنيات الحديثة عبر نصب المئات من الكاميرات المتطورة في مختلف قواطع المسؤولية مع دول الجوار لتغطي اكثر من 90 % من الحدود مع دول الجوار وتساهم مع سلسلة التحصينات الحدودية في ضبط الحدود العراقية ومنع عمليات التسلل والتهريب.