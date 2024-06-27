2024-06-27 22:30:03 - المصدر: واع





بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، إتمام نصب 750 كاميرا حرارية على الحدود العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "تواصل قيادة قوات الحدود نهجها بالاعتماد على التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود عبر كاميرات المراقبة الحرارية، حيث تم نصب 750 كاميرا جديدة".

وأضاف أن "العدد في عام 2022 كان 200 كاميرا حرارية فقط، والآن ارتفع العدد الى (950) كاميرا حرارية هذا العام، حيث وسّعت قيادة قوات الحدود عملية الاعتماد على التقنيات الحديثة عبر نصب المئات من الكاميرات المتطورة في مختلف قواطع المسؤولية مع دول الجوار لتغطي أكثر من 90 % من الحدود وتساهم مع سلسلة التحصينات الحدودية في ضبط الحدود العراقية ومنع عمليات التسلل والتهريب".