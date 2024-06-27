القوة الجوية يحرز المركز الاول في بطولة العراق الكبرى لبناء الاجسام

2024-06-27 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاحرز فريق القوة الجوية لبناء الاجسام، اليوم الخميس، المركز الاول في بطولة العراق الكبرى للشباب فئة البدي بلدنك، والتي اقامها الاتحاد العراقي الوطني لبناء الاجسام واللياقة البدنية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعبي القوة الجوية احرزوا المراكز الاولى في الاوزان التالية:وزن (60) علي عباس / ذهبيةوزن (65) علي خالد / ذهبيةوزن (70) احمد حسين / ذهبيةوزن (75) محمد معن / ذهبيةوزن (75) مصطفى علي / فضيةوزن (80) عباس حمزة / ذهبيةوزن (85) علي كريم / ذهبيةوزن (90) احمد محمد علي / ذهبيةوزن (95) عبدلله جمال / ذهبيةوزن (95) محمد علاء / برونزيةوأضاف أن "فوز فريق القوة الجوية لبناء الاجسام، بالمركز الاول يأتي للمرة السابعة على التوالي، لافتاً إلى أن الفريق تحت اشراف الكابتن مرتضى حسبن المياحي، والمدرب ابراهيم ناطق ومساعديه هاشم الواني وهيثم هاشم.