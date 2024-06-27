القوة الجوية يحرز المركز الاول في بطولة العراق الكبرى لبناء الاجسام
2024-06-27 22:54:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
احرز فريق القوة الجوية لبناء الاجسام، اليوم الخميس، المركز الاول في بطولة العراق الكبرى للشباب فئة البدي بلدنك، والتي اقامها الاتحاد العراقي الوطني لبناء الاجسام واللياقة البدنية.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعبي القوة الجوية احرزوا المراكز الاولى في الاوزان التالية:
وزن (60) علي عباس / ذهبية
وزن (65) علي خالد / ذهبية
وزن (70) احمد حسين / ذهبية
وزن (75) محمد معن / ذهبية
وزن (75) مصطفى علي / فضية
وزن (80) عباس حمزة / ذهبية
وزن (85) علي كريم / ذهبية
وزن (90) احمد محمد علي / ذهبية
وزن (95) عبدلله جمال / ذهبية
وزن (95) محمد علاء / برونزية
وأضاف أن "فوز فريق القوة الجوية لبناء الاجسام، بالمركز الاول يأتي للمرة السابعة على التوالي، لافتاً إلى أن الفريق تحت اشراف الكابتن مرتضى حسبن المياحي، والمدرب ابراهيم ناطق ومساعديه هاشم الواني وهيثم هاشم.
احرز فريق القوة الجوية لبناء الاجسام، اليوم الخميس، المركز الاول في بطولة العراق الكبرى للشباب فئة البدي بلدنك، والتي اقامها الاتحاد العراقي الوطني لبناء الاجسام واللياقة البدنية.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعبي القوة الجوية احرزوا المراكز الاولى في الاوزان التالية:
وزن (60) علي عباس / ذهبية
وزن (65) علي خالد / ذهبية
وزن (70) احمد حسين / ذهبية
وزن (75) محمد معن / ذهبية
وزن (75) مصطفى علي / فضية
وزن (80) عباس حمزة / ذهبية
وزن (85) علي كريم / ذهبية
وزن (90) احمد محمد علي / ذهبية
وزن (95) عبدلله جمال / ذهبية
وزن (95) محمد علاء / برونزية
وأضاف أن "فوز فريق القوة الجوية لبناء الاجسام، بالمركز الاول يأتي للمرة السابعة على التوالي، لافتاً إلى أن الفريق تحت اشراف الكابتن مرتضى حسبن المياحي، والمدرب ابراهيم ناطق ومساعديه هاشم الواني وهيثم هاشم.