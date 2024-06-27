العشرات يجوبون المياه تحت الغروب بحثا عن ثالث غريق بصري خلال 24 ساعة (فيديو)

2024-06-27 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت محافظة البصرة، اليوم الخميس، (27 حزيران 2024)، ثلاثة حالات غرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "الحالة الأولى سجلت في مسبح أهلي في قضاء الزبير، والثانية في شط العرب، والأخرى في قضاء الفاو".

وأشار الى ان "جميع الضحايا الثلاث هم شباب".

ولفت المصدر الى، ان "البحث مازال مستمراً عنجثة الشاب الغريق (حسين حكمت) من سكنة قضاء الفاو".

يشار الى ان موسم الصيف في العراق يشهد تزايداً في حالات الغرق في الأنهر والمسابح للجوء المواطنين إليها لاسيما الشباب هرباً من الحر اللاهب في البلاد.





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