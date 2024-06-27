2024-06-27 23:12:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد إجراء قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق منشورات تصف ملعب جذع النخلة في البصرة، بـ “كراج حويدر”. ويُعرف “كراج حويدر”، بالمرآب الذي اشتهر في مسلسل عالم الست وهيبة، في جزئها الأول، والذي كان شاهداً على جرائم عدة ارتكبتها عصابة “مهيدي”. هذه التسمية، لاحقها استغراب كبير من دول […]

ظهرت المقالة العراقيون يرعبون خصوم أسود الرافدين بـ “كراج حويدر”.. ما القصة؟ أولاً على ايشان.