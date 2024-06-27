2024-06-27 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجح المدافع السابق لنادي ليفربول الإنكليزي، غلين جونسون، أن النجم المصري محمد صلاح لن يغادر "الريدز" في الصيف الحالي لعدم حصوله على عرض بسبب تقدمه في العمر، مما سيجعله يلعب للفريق "مجاناً".

وارتبط صلاح العام الماضي بالانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكن الانتقال لم يتم، فيما كشفت وسائل إعلام بريطانية الأسبوع الماضي أن ليفربول منح نجمه المصري مهلة حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل لتحديد موقفه.

وقال جونسون لـ"بيتفريد"، إنه "سيكون من المفاجئ أن يتقدم أحداً بعرض مالي ضخم للتعاقد مع محمد صلاح، شخصياً أعتقد أنه سيبقى في الفريق".

وأضاف "أعلم أن هناك الكثير من الأخبار التي تحيط بمستقبل صلاح، لكن أعرف أن ليفربول لن يفرط به من دون مقابل مجزِ، وهذا الأمر لا أعتقد بأنه سيحدث نظراً لتقدم الهداف المصري بالعمر وبقاء عام واحد فقط في عقده مع النادي".

وختم بالقول "في النهاية سيبقى صلاح وهو خبر جيد للجماهير، لكن الأمر يتعلق كذلك بالنادي ومدى قدرته من الاستفادة من الأموال التي قد يجنيها صلاح، لكن هذا الأمر قد لا يحدث".

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ العام 2017، وأصبح خامس هدافيه عبر التاريخ، إذ سجل 211 هدفاً وقدم 89 تمريرة حاسمة في 349 مباراة بجميع البطولات.