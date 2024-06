الحكيم يستقبل رئيس مجلس ذي قار ويشدد على أهمية التكامل بين المحافظ ومجلس المحافظة

2024-06-28 00:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، على أهمية التكامل في الأداء بين محافظ ذي قار ومجلس المحافظة لرفع مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، حيث استمع إلى وجهة نظر المجلس في دعم مشاريع ذي...

