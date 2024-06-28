2024-06-28 00:24:07 - المصدر: منصة إيشان

ضجت مواقع رياضية عراقية، بأنباء تشير إلى تواجد قائد منتخب الكيان الصهيوني السابق جابر عطا في ملعب جذع النخلة، للعب مع المنتخب الفلسطيني في مواجهته مع منتخبنا الوطني في العاشر من تشرين الأول المقبل في تصفيات كاس العالم. واللاعب جابر عطا يحمل الجنسية الإسرائيلية والفلسطينية لكونه من مواليد 1994 في بلدة مجد الكروم على الأراضي […]

ظهرت المقالة “ضجة” بسبب تواجد لاعب “إسرائيلي” في البصرة أثناء تصفيات المونديال أولاً على ايشان.