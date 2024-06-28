2024-06-28 00:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع اليوم الخميس، بأن وزارة المالية العراقية، نأت بنفسها عن مسؤولية تأخر مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "تأخير إطلاق رواتب الموظفين لغاية الآن سببه عطلة عيد الأضحى الطويلة والتي استمرت لعشرة أيام من 14 حزيران/ يونيو الجاري ولغاية 22 من الشهر نفسه".

وأضاف "هذه العطلة أثرت على وصول التمويل المالي للوزارات والمؤسسات الحكومية".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في الرابع من حزيران/ يونيو الجاري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني وجه بأن تكون عطلة عيد الأضحى للدوائر الرسمية، ابتداءً من يوم الأحد 16 حزيران/ يونيو الجاري، ولغاية الخميس 20 من الشهر نفسه، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، يوم الأحد 23 من هذا الشهر.

وجدير بالذكر أن عطلة نهاية الأسبوع في العراق تكون يوميّ الجمعة السبت، مما يجعل العطلة بشكل فعلي بدأت يوم 14 حزيران/ يونيو، وانتهت يوم 22 منه.