رئيس الجمهورية يبارك لمجلس أمناء شبكة الإعلام تسنمهم مهام عملهم

2024-06-28 01:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، تسنمهم مهام عملهم.وذكر رئيس مجلس الامناء ثائر الغانمي في تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بارك فيه لمجلس الامناء تسنمهم مهام عملهم داعياً لهم بالتوفيق والنجاح".