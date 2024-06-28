حكم عراقي يقود تصفيات نهائية مؤهلة لأولمبياد باريس بكرة السلة

2024-06-28 01:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيتوجه غداً الجمعة، الحكم الدولي احمد الشويلي، إلى اليونان لقيادة مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد فرنسا.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم اختيار الحكم الدولي أحمد الشويلي لقيادة مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد فرنسا.وأوضح أن المباريات يشارك فيها كل من منتخبات ( سلوفينيا - اليونان - مصر - نيوزلاندا - جمهورية الدومينيكان- كرواتيا ).