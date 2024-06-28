2024-06-28 09:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

اقامت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، معرضاً فنياً عن طبيعة العراق.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المعرض الذي أقيم في مقر الجمعية جاء تحت عنوان (معرض طبيعة عراقية ٢٠٢٤) وبحضور الخزاف والفنان التشكيلي ماهر السامرائي ونائب رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الفنان حسن ابراهيم وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية والمتابعين للمشهد التشكيلي".

وأضاف أن "المعرض شهد مشاركة ٦٠ فناناً وفنانة من جميع انحاء العراق وقد تنوعت أعمالهم واساليبهم برسم مناظر الطبيعة الخلابة لعدد من المحافظات العراقية"، مشيرا الى أنه "الجميع قدم تجارب ابداعية تؤكد حضورهم واهميتهم بالمشهد الاكاديمي والفني في العراق".