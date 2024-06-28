2024-06-28 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعابتلعت حفرة عملاقة جزءاً من مجمع لكرة قدم شيّد فوق منجم للحجر الجيري جنوبي ولاية إلينوي الأمريكية، ما أدى إلى سقوط عمود إنارة كبير وترك هوة واسعة في الملعب.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد ظهور الحفرة العملاقة.وقال عمدة مدينة ألتون، ديفيد جوينز، حيث يقع المجمع لصحيفة (إلتون) تلغراف: "لم يكن أحد في الملعب في ذلك الوقت ولم يصب أحد، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".وصرح مدير الحدائق وشؤون الترفيه بالمدينة، مايكل هاينز، إن "التقديرات تشير إلى أن عرض الحفرة يبلغ 30.5 متراً على الأقل وعمقها يصل إلى 15.2 متراً".وقالت شركة التعدين (نيو فرونتير ماتيريالز)، إن "الحفرة نتجت عن "هبوط سطحي" في منجمها تحت الأرض بالمدينة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتراً إلى شمال سانت لويس على طول نهر المسيسيبي".المصدر: روسيا اليوم