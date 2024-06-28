القادسية السعودي يضم قائد ريال مدريد السابق

2024-06-28 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوقع قائد ريال مدريد السابق ناتشو فرنانديز عقداً مع القادسية السعودي لمدة عامين، وذلك أثناء مشاركته في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) مع منتخب إسبانيا.القادسية الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين أعلن عن انضمام ناتشو ، قبل ثلاثة أيام من مباراة إسبانيا في دور الـ16 أمام مفاجأة البطولة، جورجيا، بعد توقيع العقد في دوسلدورف بعد أنمثل مدريد لأكثر من عقدين بعد انضمامه إلى أكاديمية الشباب بالنادي عام 2001.وقال ناتشو في مؤتمر صحفي في معسكر إسبانيا بيورو 2024 في دوناوشينغن: "لم أر نفسي ألعب ضد ريال مدريد ولا أريد ذلك. لا أريد أبدا اللعب ضدهم. لو أردت البقاء في أوروبا، كنت سأجدد عقدي".وأضاف :"سوف يقلب (الانتقال) حياتي رأساً على عقب، ولكن هذا ما أحتاجه، لا أريد أن تكون مواجهة مدريد خياراً".يأتي الانتقال بعد أقل من شهر من رفع ناتشو كأس دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة السادسة بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في ويمبلي، ليحقق النادي الملكي فوزاً قياسياً بلقب دوري أبطال أوروبا الخامس عشر.وعن هذا، قال ناتشو: "طوال مسيرتي المهنية، كنت أرغب دائماً في نهاية سعيدة ولم أحلم مطلقاً أنها ستنتهي بهذا الجمال.. لقد قدمت كل شيء، وهذه هي الطريقة التي أريد أن يتذكرني بها الناس".فاز ناتشو بـ 26 لقبا مع ريال مدريد ، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع لوكا مودريتش ، وشارك في 364 مباراة على مدار 12 موسماً مع النادي الإسباني بعد ظهوره لأول مرة مع الميرنغي عام 2012.وعن قرار الرحيل، قال ناتشو: "القرار هو الأصعب الذي اضطررت إلى اتخاذه في حياتي... سأكذب إن قلت إنه لم يكن لدي أي شكوك. لقد أبلغت النادي منذ أشهر بنيتي الرحيل".وأضاف: "عندما يكون كل شيء جميلاٍ كهذا الموسم، بالطبع يكون لديك شكوك حول سبب عدم الصمود لموسم خر، لكنني كنت صادقاً مع نفسي وكنت بحاجة إلى تجربة جديدة".وحول ما إذا كان الانتقال سيؤثر على مسيرته مع منتخب إسبانيا، قال ناتشو: "الحمد لله فزنا بالمباريات الثلاث (في دور المجموعات من يورو 2024) والفريق في حالة تركيز... هذه الأمور لا تؤثر على قدرتي على المشاركة في المباريات. لقد عرفت ذلك منذ عدة أشهر، وهذا جعلني أستمتع أكثر. وهو لا يؤثر علينا على الإطلاق".المصدر: سكاي نيوز