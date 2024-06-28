2024-06-28 09:48:07 - المصدر: منصة إيشان

فُتحت مراكز الاقتراع في إيران، اليوم الجمعة، للانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب الرئيس التاسع للبلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية. وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، للتلفزيون الرسمي إن الإيرانيين بدأوا الجمعة الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم هليكوبتر، وذلك وسط تزايد حالة السخط الشعبي. والخميس، […]

ظهرت المقالة مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاختيار رئيس جديد لإيران أولاً على ايشان.