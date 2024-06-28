اليوم .. منتخب الشباب يواجه ألبانيا في بطولة غرب آسيا

2024-06-28 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني للشباب في الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة مباراته الثانية ضمن بطولة الديار العربية – غرب آسيا للشباب المقامة في السعودية عندما يواجه منتخب ألبانيا على ملعب نادي عكاظ ضمن المجموعة (B).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا الشبابي أكمل يوم أمس الخميس استعداداته لخوض هذه المباراة بإقامة آخر وحدة تدريبية له ركزت على تجاوز الأخطاء التي حصلت في مباراته الأولى أمام نظيره الأردني التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف".وأضاف أن "ثلاث مباريات ستقام اليوم أيضاً حيث يلتقي في الساعة الخامسة عصراً منتخبا فلسطين والبحرين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية المجموعة(C)، فيما يلعب منتخب الإمارات مع نظيره السوري في الساعة التاسعة مساءً على استاد مدينة الملك فهد الرياضية لحساب المجموعة (C)".وبين أن "مباريات اليوم ستختتم بمباراة منتخب الأردن أمام نظيره اللبناني لحساب المجموعة (B) في الساعة التاسعة مساءً على ملعب نادي عكاظ ".