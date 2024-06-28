وزير الصحة يعلن خطة لإنشاء 16 مستشفى جديدة في عموم المحافظات

2024-06-28 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، عن خطة لإنشاء 16 مستشفى جديدة في عموم المحافظات.وقال وزير الصحة صالح الحسناوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن" الوزارة لديها حزمة جديدة من المستشفيات، بعضها تدخل الى الخدمة نهاية هذا العام، وبعضها العام المقبل"، لافتا الى أنه "في حال دخول المستشفيات الجديدة الى الخدمة فسوف تزداد السعة السريرية لمستشفيات الوزارة، والنتيجة ستنعكس على نوعية وزيادة الخدمات المقدمة للمواطن".واضاف ان" الوزارة سائرة بهذه المشاريع، ولديها خطط مستقبلية"، مبينا أن "وزارة الصحة في طريق توجيه دعوات مباشرة الى شركات لبناء 16 مستشفى في 16 محافظة".وأوضح الحسناوي أن" المستشفى سيكون بعنوان 100 سرير، ولكن بالحقيقية هو 138 سريراً ".