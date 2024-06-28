2024-06-28 11:24:02 - المصدر: واع

موسكو ـ واعفي إطار الاتفاقية التي أبرمتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، مع قناة "روسيا اليوم" على هامش منتدى قازان الإسلامي المنعقد في شهر آيار الماضي، شاركت وكالة الأنباء العراقية (واع) بدورة تطويرية نظمتها قناة (روسيا اليوم) ضمت نحو 30 إعلامياً من 7 دول عربية.الجو العامموظفو القناة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وأغلب العاملين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، استقبلوا الوفد الإعلامي بكل حفاوة وصدق وود وبالرغم من أعمالهم المتراكمة لم يبخلوا بتقديم المعلومات وشرح تجربتهم في القناة بشكل تفصيلي والإجابة عن أي استفسارات بكل رحابة.جولة استكشافيةالخطوة الأولى، بدأت بجولة للوفد الإعلامي في مختلف أقسام القناة، وتعرفوا على سير العمل فيها، والتقوا بالعديد من الصحفيين والمذيعين هناك، معربين عن إعجابهم بالإمكانيات المتطورة للقناة، وبالحرفية العالية للصحفيين العاملين فيها.وقدم العاملون في القناة شرحاً وافياً عن طبيعة عملهم في ظل الظروف التي تمر بها المؤسسة جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها، مؤكدين أن "المؤسسة تعمل بروح الفريق الواحد على الرغم من الصعوبات والضغوطات بسبب العقوبات الدولية عليها، من خلال العمل الدؤوب في إيجاد البدائل والحلول والابتكارات لايصال صوتهم واستمرار تغطيتهم".وأضافوا أن "الجهد المبذول من قبل العاملين في القناة يضاهي عمل 10مؤسسات أخرى في ظروف طبيعية بعيداً عن ممارسة الضغوطات عليها"، مشيرين الى أنهم "لم يستسلموا لتلك المعوقات التي تضمنت إغلاق الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما شجعهم على خلق رؤية جديدة لصناعة وابتكار وسائل خاصة بهم تكون بديلة لاستمرار إيصال صوتهم للعالم أجمع".أهداف الورشةتسعى الدورة التطويرية الى مدّ جسور التعاون مع العالم العربي ووضع برنامج يتضمن صقل الخبرات المهنية والاطلاع على تجربتها والأساليب المبتكرة للصمود أمام العقوبات الدولية، فضلاً عن تشارك الخبرات الإعلامية بين مختلف الدول العربية.ويتضمن البرنامج التدريبي 3 ورشات متنوعة التعريف بأساليب إنتاج المحتوى الإخباري التلفزيوني ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي، إضافة الى الاطلاع على كيفية إعداد وترويج المحتوى الرقمي النصي على الموقع الالكتروني.