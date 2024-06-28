2024-06-28 11:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “لديه مبادئ أخلاقية تشبه القطط الشاردة”. وقال بايدن أثناء حديثه في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل الانتخابات هذا العام في أتلانتا مخاطبا ترامب: “لم يرتكب أي رئيس في تاريخنا مثل الجرائم التي لا تزال متهما بها، نذكر الجميع بالعقوبات المدنية المفروضة عليك”. وتابع: “كم عدد […]

ظهرت المقالة بايدن ينفعل خلال المناظرة الأولى ويشبه ترامب بقطط الشوارع: “أنت الأحمق والفاشل” أولاً على ايشان.