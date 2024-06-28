سجاد غانم يعسكر مع المنتخب الفرنسي بالجودو قبل أولمبياد باريس

2024-06-28 11:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأعلن اتحاد الجودو العراقي عن دخول اللاعب سجاد غانم في معسكرٍ تدريبيٍ مع المنتخب الفرنسي في الـ(21) من تموز المقبل تحضيراً للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس .وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الجمعة: إن" الاتحاد الدولي للجودو أبرق يوم أمس بخبر تأهل البطل سجاد غانم إلى أولمبياد باريس، مشيراً الى أن هذا الترشح جاء على خلفية حصول بطلنا على الوسام البرونزي بوزن 81 كغم خلال بطولة آسيا التي استضافتها الكويت مؤخراً".وأضاف أن "اللاعب سجاد غانم سيستعد للمشاركة المرتقبة من خلال زجه في بطولة غرب آسيا التي ستنضمها الأردن منتصف تموز المقبل، فيما ستكون محطته الأخيرة قبل دخول المعترك الأولمبي هو الدخول بمعسكر تدريبي مع المنتخب الفرنسي قبل مشاركته في منافسات الأولمبياد".