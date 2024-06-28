اسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب خلال الربع الثالث من السنة

2024-06-28 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه الفدرالي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2321.18 دولار للأونصة، وصعدت الأسعار بنحو 4% خلال هذا الربع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2331.90 دولار.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك، إن "الذهب ارتفع خلال الربع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة، كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، مما قدم دعما في الربع الثاني".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأمريكي، عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولار، وصعد البلاتين 1.1% إلى 998.15 دولاراً، ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية. كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6% إلى 944.40 دولار.

المصدر: وكالات