2024-06-28 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جمعت النيجر 645 مليار فرنك أفريقي 1 مليار دولار في الأسواق المالية في ثلاثة أشهر فقط. هذه العملية ، التي تشكل رقما قياسيا للبلاد ، حدثت في سياق اقتصادي صعب يتميز بالاضطرابات السياسية وتدهور العلاقات مع فرنسا. يتكون هذا التمويل من مزيج من أذون الخزانة قصيرة الأجل 414.7 مليار فرنك أفريقي والسندات طويلة الأجل 230.3 مليار فرنك أفريقي التي تم حشدها منذ أبريل 2024. وسوف تسمح النيجر لتمويل استثماراتها ودعم نموها الاقتصادي. ومع ذلك ، فإن هذه العملية لا تخلو من المخاطر. تشهد أسعار الفائدة المرتفعة ، التي تصل احيانا الى 10 ٪ ، على ثقة السوق التي لا تزال هشة.