مبيعات الحبوب الروسية إلى الصين تتضاعف 3 مرات

2024-06-28 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وفقا لحسابات وكالة الأنباء الروسية نوفوستي، في مايو 2024 ، وصل أكثر من 141 ألف طن من الحبوب والدقيق بقيمة 33 مليون دولار إلى الصين من روسيا ، وهو ما يزيد بمقدار 2.9 مرة عن مايو 2023. وفي المجموع ، وفقا لنتائج الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، زادت واردات الصين من الحبوب الروسية 4.6 مرة مقارنة بشهر يناير ومايو 2023 ، لتصل إلى 653 ألف طن بقيمة 159 مليون دولار. في الوقت نفسه ، بلغ إجمالي حجم الواردات لعام 2023، 901 ألف طن بقيمة 234 مليون دولار. وفي الأشهر الأولى من عام 2024 ، تجاوزت مشتريات بكين من الحبوب من موسكو ثلثي عمليات التسليم طوال العام. وفقا لأبحاث الوكالة ، اشترت بكين أكبر حجم من الشعير الروسي في مايو ما يقرب من 80 ألف طن بقيمة 19 مليون دولار ، وهو ما يزيد 3.5 مرة عن مايو من العام الماضي.