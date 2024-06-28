2024-06-28 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اختارت ناسا شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك لإنشاء مركبة فضائية ستخرج محطة الفضاء الدولية من المدار وجعلها تحترق في الغلاف الجوي للأرض بعد إغلاقها المتوقع في عام 2030. وقالت الوكالة الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إن قيمة عقد ناسا بلغت 843 مليون دولار. وأضافت ناسا أن المركبة الفضائية الجديدة ، التي ستعمل بجوار محطة الفضاء الدولية التي كانت بمثابة منزل بعيد لرواد الفضاء لسنوات عديدة ، من المتوقع أن تنهار بشكل مدمر في عملية العودة إلى الغلاف الجوي. وأشارت الوكالة إلى أن سبيس إكس ستطور ما يسمى جهاز إزالة المسار المداري ، وستأخذه ناسا بين أيديها بعد التطوير وستقوم بتشغيله طوال المهمة.