إصابة اثنين من الكوادر الطبية بانفجار اسطوانة أوكسجين في مستشفى سوق الشيوخ

2024-06-28 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر حكومي في سوق الشيوخ بإصابة اثنين من الكوادر الطبية العاملة في المستشفى بانفجار اسطوانة أكسجين اليوم. واكد المصدر في حديث لشبكة اخبار الناصرية انه لم يتم الكشف عن أسباب الحادث حتى الآن. لافتا الى ان المصابين حالتهم مستقرة وهم يتلقون العلاج اللازم. انتهى.

