اليوم ..(4) مباريات لحساب الدور ربع النهائي لدوري كرة الصالات

2024-06-28 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة أربع مباريات لحساب الدوري ربع النهائي من مرحلة الإياب لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم الحالي 2023-2024.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الموارد المائية سيلتقي نظيره المصافي في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في قاعة نادي الجيش، فيما يلعب فريق نفط الوسط أمام فريق أمانة بغداد في الساعة الرابعة عصراً في قاعة نادي الكوفة ".وأضاف أن" فريق نفط البصرة سيلاعب فريق الحشد الشعبي في الساعة الخامسة عصراً في قاعة نفط البصرة، بينما يخوض فريق الشرطة لقاءً مهماً أمام نظيره الدفاع الجوي بنفس التوقيت في قاعة الشباب".