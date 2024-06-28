مجلس أمناء شبكة الإعلام يتلقى التهاني بمناسبة المباشرة بمهام عمله

2024-06-28 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، اليوم الجمعة، التهاني والتبريكات من زعامات وقادة سياسيين بمناسبة المباشرة في مهام عمله.وبارك ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لمجلس الأمناء تسنمهم مهام عملهم، فيما بارك تحالف خدمات للمجلس مباشرتهم بمهام عملهم.من جانبه، بارك تحالف دعم الدولة النيابي لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي مباشرتهم بمهام عملهم.وقدم القيادي في الإطار التنسيقي أبو آلاء الولائي، مباركته إلى مجلس الأمناء تسنمهم لمهام عملهم.كذلك باركت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، للمجلس تسنمهم مهام عملهم.وأعربت حركة بابليون، عن مباركتها لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي تسنمهم مهام عملهم، متمنية لهم الموفقية والنجاح في أداء عملهم.وبارك رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الخميس، لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، تسنمهم مهام عملهم.وذكر رئيس مجلس الأمناء ثائر الغانمي في تدوينة على منصة "إكس" وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بارك فيه لمجلس الأمناء تسنمهم مهام عملهم داعياً لهم بالتوفيق والنجاح".وهنأ نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام بمناسبة المباشرة بمهام عملهم.وخلال برقية تهنئة بعثها اللامي وحصلت وكالة الأنباء العراقية(واع) على نسخة منها، قال اللامي: "الزميل ثائر الغانمي رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي والزملاء أعضاء مجلس الأمناء تهديكم نقابتنا أطيب تحياتها".وأضاف: "يسرني ويسعدني أن أبعث إليكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمكم مهام عملكم في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي متمنين لكم دوام الموفقية والنجاح في أداء مهام عملكم لما فيه الارتقاء بواقع الإعلام العراقي نحو الطموح المنشود، ومواكبة ركب التطور التكنولوجي في هذا المجال، وبما يصب في خدمة شعبنا وبلدنا العزيز".