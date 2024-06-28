مستشار حكومي: الشباب سيجنون فرص عمل كثيرة ومناسبة

2024-06-28 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع- نصار الحاجأشر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو المجلس الأعلى للشباب، قاسم الظالمي، اليوم الجمعة، أبرز النتائج المتحققة لمهام المجلس، فيما أشار الى أن الشباب سيجنون فرص عمل كثيرة ومناسبة.وقال الظالمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهام التي اقرها مجلس الوزراء والتي تتعلق بمهام المجلس الأعلى للشباب يتم تطبيقها من خلال التنسيق مع المؤسسات العامة والنظر لقضايا الشباب، وتنفيذ القرارات الحكومية وتقديم ومتابعة المشروعات التي يتعلق عملها في قطاعات الشباب، وتقديم تقارير عن نشاطات الشباب التي تعمل في مجال الشباب، وكذلك إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة والقرارات الخاصة في الشباب".وأضاف أن "الذي تحقق من هذه المهام تحسين فرص العمل للشباب، إذ سيجنون فرص عمل كثيرة ومناسبة من خلال البرامج التدريبية والمبادرات، وأيضاً تطوير المهارات، وسيكتسب الشباب مهارات جديدة ومتنوعة مما سيزيد من كفاءتهم وقدراتهم وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث سيشعر الشباب بأنهم جزء مهم من المجتمع مع فرص أكبر للمشاركة في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظرف المعيشي وفرص أفضل للشباب وتقليل معدلات الجريمة، وأيضاً إعداد قادة شباب فاعلين في المجتمع".