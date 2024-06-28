2024-06-28 12:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، توجيها لائمة المساجد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكتب الصدر في تدوينة على منصة "اكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، قائلاً "إني أشفق على المصلين من الحر الشديد لذا لزاماً على أخوتي أئمة الجمعة الالتزام

بدعاء بسيط والحمد لله والثناء عليه مقدار الواجب في الخطبتين وقول: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والى إشعار آخر".

وأضاف انه "لا ضرورة لإقامة صلاة العصر جماعة بعد صلاة الجمعة".