صحة الإقليم تعلن إحصائية بعدد إصابات الحمى النزفية و تعلق على قضية "الاجنة"

2024-06-28 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، أنه ليس هناك سوى حالتين مؤكدتين لمرض الحمى النزفية بالإقليم حتى الآن، فيما أشار إلى أن قضية الأجنة المتروكة في المقابر في طور التحقيق.

وقال برزنحي في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزارة الصحة كثفت جهودها لمتابعة حالات الإصابة بالحمى النزفية منذ بداية موسم الحر"، مبينا أن "ليس هناك سوى حالتي إصابة بالمرض في الإقليم حتى الآن وقد فارق أحدهم الحياة".

وأضاف أن "حالات الإصابة بالمرض في الإقليم قليلة جدا مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى التي تشهد تسجيل أعداد كبيرة جدا بالإصابة والوفيات جراء المرض".

وتابع الوزير انه "فيما يخص العثور على عشرات الأجنة في علب، بأحد المقابر في أربيل تم تشكيل لجنة تحقيقية في الأمر والتوصل إلى هوية ومحل الفاعلين"، مشيرا إلى ان "إعلان النتائج للرأي العام بعد الانتهاء من عمليات التحقيق".

واكد على “اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق الفاعلين لو تبين أن الأمر جرى خارج السياقات الشرعية والصحية".