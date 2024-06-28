تربية ديالى تخلي مسؤوليتها عن وفاة عامل بناء بمدرسة ضمن مشروع القرض الصيني

2024-06-28 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اصدرت مديرية التربية في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، توضيحًا بخصوص الحادث الذي حصل في احد مواقع العمل لبناء مدرسة ضمن مشروع القرض الصيني وراح ضحيته عامل بناء.

وقال مدير قسم التخطيط ومسؤول لجنة متابعة اعمال القرض الصيني في المديرية العامة لتربية ديالى فارس عامر التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الموقع الذي حصل فيه الحادث مساء الأربعاء 26 حزيران 2024 هو موقع انشاء بناية جديدة في مركز قضاء بعقوبة - حي المعلمين - موقع رقم (7) اثناء صب سقف الطابق العلوي وراح ضحيته عامل بناء (رحمه الله) وهو ضمن مشروع القرض الصيني".

وأضاف التميمي، ان "الشركة المنفذة هي ( شركة سينوتك الصينية والمهندس المقيم - وزارة الاعمار والإسكان - دائرة الاعمار الهندسي)"، نافيا "مسؤولية تربية ديالى عن المشروع كونه قيد الإنجاز وليس بذمتها".



