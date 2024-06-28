في بغداد .. حدث يقتل صديقه نتيجة العبث بالسلاح

2024-06-28 12:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأن حدثا أقدم على قتل صديقه نتيجة عبثه بالسلاح شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "بعد وقوع حادثة قتل في منطقة الكمالية في بغداد ، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري ومفرزة من مركز شرطة الخنساء، من إلقاء القبض على متهم (حدث) يبلغ من العمر 14 سنة بعد قيامه بقتل صديقه "المقارب له بالعمر" من خلال العبث بالمسدس.

ووفقا للبيان، فإن إطلاقه استقرت في رأس الضحية أودت بمصرعه على الفور، مشيرا الى أنه، تمت إحالة المتهم مع سلاح الجريمة اصوليا الى الجهات المختصة .