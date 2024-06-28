2024-06-28 13:06:07 - المصدر: منصة إيشان

بدأ بعض الديمقراطيين مطالبة الرئيس جو بايدن بالتنحي حتى يتمكن الحزب من ترشيح مرشح آخر بعد تعثره السيىء في مناظرة ليلة الخميس أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز”. وقال أحد المشرعين الديمقراطيين: “كان هذا مثل الملاكم البطل الذي وصل إلى الحلبة بعد أن تجاوز ذروة […]

ظهرت المقالة ديمقراطيون يدعون لتنحي مرشحهم جو بايدن بعد “تعثره السيىء” في مناظرة ترامب أولاً على ايشان.