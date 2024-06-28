2024-06-28 13:06:07 - المصدر: منصة إيشان

يخوض منتخبنا الوطني للشباب في الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة مباراته الثانية ضمن بطولة الديار العربية – غرب آسيا للشباب المقامة في السعودية عندما يواجه منتخب ألبانيا على ملعب نادي عكاظ ضمن المجموعة (B). وأكمل منتخب الشباب يوم أمس الخميس استعداداته لخوض هذه المباراة بإقامة آخر وحدة تدريبية له ركزت على تجاوز الأخطاء […]

ظهرت المقالة منتخب شباب العراق يلاقي ألبانيا اليوم في بطولة غرب آسيا أولاً على ايشان.