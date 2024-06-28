الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع بمستشفى الحكيم في بغداد

2024-06-28 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق اندلع بمستشفى الحكيم في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "فرق الدفاع المدني، سيطرت على حادث حريق اندلع داخل ردهة الجناح الخاص بالطابق الرابع بمستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بمنطقة الشعلة شمال غرب بغداد".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني هرعت حال تلقيها أخطاراً باندلاع الحريق لتحكم سيطرتها الكاملة بغضون دقائق، وتخمد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وحال سرعة استجابة الفرق بالوصول والتدخل إلى عدم تأثر المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمرضى الراقدين".وتابع أن"فرق الدفاع طلبت على إثر ذلك فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".