الدفاع المدني تسيطر على حريق في مستشفى الحكيم ببغداد (صور)

2024-06-28 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ان فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل ردهة الجناح الخاص بالطابق الرابع بمستشفى محمد باقر الحكيم بمنطقة الشعلة شمال غرب بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرقها هرعت حال تلقيها أخطار باندلاع الحريق لتحكم سيطرتها الكاملة بغضون دقائق وتخمد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مبينة ان "سرعة استجابة فرق الدفاع بالوصول والتدخل حال دون تأثر المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمرضى الراقدين".

وأضافت ان "الدفاع المدني طالبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".



