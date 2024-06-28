البرغوث يثير الشكوك قبل مواجهة بيرو

2024-06-28 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رجحت صحيفة "الأتلتيك" الاسبانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، غياب قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عن مواجهة بيرو في دور مجموعات كوبا أمريكا 2024.

وبحسب صحيفة "الأتلتيك"، فإن "ميسي غاب عن مران بطل العالم، أمس الخميس، استعدادا لمواجهة بيرو في ختام الدور الأول".

وأضافت انه "من المتوقع غياب ميسي عن المباراة المقبلة، لإراحته قبل مباراة ربع النهائي، المقررة يوم 4 تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك بعدما عانى ميسي من إصابة طفيفة، خلال مواجهة تشيلي الماضية، التي شهدت فوز راقصي التانجو (1-0).

وفوت البرغوث فرصة هز الشباك في أول جولتين، وهو ما يعني تأجيل شرارته الأولى - إن حدثت - للأدوار الإقصائية.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن كندا الوصيفة.

المصدر: وكالات