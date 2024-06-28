الجولة الـ35.. نفط البصرة وأمانة بغداد مهددان بالهبوط والشرطة يعزز صدارته

2024-06-28 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزز فريق نادي الشرطة صدارته في ترتيب فريق نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 35 برصيد 80 نقطة يلاحقه فريق القوة الجوية برصيد 75 نقطة ثم فريق الزوراء بالمركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وحل فريق النجف في المركز الرابع برصيد 63 نقطة، يليه فريق زاخو بالمركز الخامس برصيد 62، ثم فريق دهوك بالمركز السادس برصيد 56 نقطة، ثم نوروز بالمركز السابع برصيد 51 نقطة.

وجاء فريق الطلبة بالمركز الثامن برصيد 49 نقطة، في حين حل فريق الحدود تاسعا برصيد 45 نقطة، أما في المركز العاشر يأتي فريق النفط برصيد 44 نقطة، وخلفه فريق نفط ميسان بالمركز الـ 11 برصيد 42 نقطة.

وفريق الميناء جاء في المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة، في حين حل فريق الكهرباء بالمركز الـ 13 برصيد 39 نقطة، وفي المركز الـ 14 يأتي فريق أربيل برصيد 37 نقطة، ثم فريق كربلاء بالمركز الـ 15 برصيد 36 نقطة.

ويأتي فريق الكرخ بالمركز الـ 16 برصيد 35 نقطة، فيما حل فريق القاسم بالمركز الـ 17 برصيد 32 نقطة، ثم فريق نفط البصرة بالمركز الـ 18 برصيد 28 نقطة وفي المركز الـ 19 فريق أمانة بغداد برصيد 24 نقطة الذي اقترب من الهبوط وينافس بذلك فريق نفط البصرة لتقارب النقاط، وأخيرا نفط الوسط بالمركز الـ 20 الذي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الممتازة برصيد 16 نقطة.