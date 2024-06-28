2024-06-28 14:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأزاح السفير العراقي فلاح عبد الحسن، اليوم الجمعة، الستار عن نصب لشاعر العراق الكبير محمد مهدي الجواهري في العاصمة التشيكية براغ.وأزاح السفير العراقي الستار عن نصب الجواهري بالتعاون مع عمدة المدينة وبحضور حشد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي العاملين في براغ، وكذلك مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، ووفد من الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق قرب المبنى الذي كان يسكنه لسنوات طويلة.