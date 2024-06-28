السماوة تسابق الأرقام العالمية وتحجز مقعد في موسوعة غينيس

2024-06-28 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتح رئيس هيئة استثمار المثنى عادل داخل الياسري، اليوم الجمعة، مبيعات مجمع النهضة السكني في مدينة السماوة فيما سجلت المحافظة رقماً قياسياً خلال الإفتتاح بأكبر كلمة ضوئية. وقال رئيس الهيئة في بيان تلقته الاقتصاد نيووز، إنه تم خلال الإفتتاح حضور محافظ المثنى مهند العتابي وعضو مجلس النواب محمد الزيادي ونائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء مجلس المحافظة. واضاف إنه تم وصول فريق غينيس خلال الإفتتاح وسجلت محافظة السماوة أكبر كلمة مضيئة في العالم.