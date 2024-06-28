2024-06-28 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيشارك منتخب الرماية البارالمبي في بطولة الجائزة الكبرى التي ستنطلق في صربيا اليوم الجمعة ولغاية الـ(7) من الشهر المقبل والتي تعد المحطة الأخيرة في مسار التأهيل لبارالمبياد باريس 2024 .وأعلن رئيس اتحاد الرماية البارالمبي فالح حسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن "مغادرة وفد اتحاد الرماية البارالمبي الى صربيا في بطولة الجائزة الكبرى التي ستقام هناك، ويرأس الوفد رئيس اتحاد الرماية البارالمبي فالح حسن والمدرب رياض كاظم ولاعبي المسدس الهوائي علي نجم وشهد عباس".وأضاف أن "أبطالنا استعدوا جيداً لهذه البطولة من خلال معسكرات تدريبية مكثفة وبرامج تأهيلية متخصصة، وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الاتحاد لدعم الرياضيين، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم لتحقيق أفضل أداء ممكن".يشار الى أن اتحاد الرماية البارالمبي يعول على هذه البطولة كفرصة حاسمة لضمان تأهل أكبر عدد ممكن من الرياضيين للبارالمبياد مما يعزز من تواجدهم في الساحة الدولية، ويمثل الوطن بأفضل صورة في باريس 2024.