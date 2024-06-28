2024-06-28 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت مديرية المرور العامة، إغلاق مجسّر قرطبة وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، وذلك بعد نحو شهرين على افتتاحه. وقال حيدر شاكر، مسؤول إعلام مديرية المرور العامة، إن مجسّر قرطبة مغلق اليوم لغرض الصيانة، وذلك في حديث لمنصة “إيشان”، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي هذا الشأن، قال المهندس الاستشاري المختص بالطرق والجسور عدنان مظلوم، في […]

ظهرت المقالة الصيانة تغلق مجسّر قرطبة بعد شهرين على افتتاحه ومخاوف مصطفى سند تتحقق أولاً على ايشان.