محافظ بغداد: ندعم أصحاب المولدات لتخفيف الأعباء على المواطنين

2024-06-28 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع -حسن الفوازأكدت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، على دعم أصحاب المولدات وتمكينهم من تقديم خدمة لتخفيف الأعباء على المواطنين.وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بغداد طالبت منذ فترة من خلال كتب رسمية بزيادة حصة الگاز لأصحاب المولدات الأهلية، وكذلك تفصيل الأسعار، لتخفيف العبء على المواطن خاصة في ظل الأجواء الحارة وقلة تجهيز الطاقة الكهربائية".وأضاف العلوي أن"هناك تعاوناً مع أصحاب المولدات، وتمت استضافتهم في المحافظة لمناقشة آلية التجهيز، وكذلك تخفيف الأعباء على العوائل العراقية"، مبيناً أن "دور المحافظة هو دعم أصحاب المولدات وتمكينهم من تقديم خدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم".وأكد أن "دعم أصحاب المولدات بالگاز سيؤدي بالتالي إلى انخفاض التسعيرة".