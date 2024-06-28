بمشاركة 150 امرأة .. العمل تفتح دورات لتدريب النساء بالأنبار وتوضح شروطها

2024-06-28 15:06:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع-أحمد الدليميأعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن فتح مركز للتدريب المهني لدعم شريحة النساء في المحافظة.وقال مدير المديرية ياسر عبد حميد الذيابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مركز التدريب المهني التابع إلى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الأنبار، باشر بفتح ثلاث ورش مقدمة من المنظمة الطبية الكويتية، وهذه الورش مختصة لصناعة المعجنات والحلويات، وتعليم فن الحلاقة والكوافير والخياطة والتطريز لدعم شريحة النساء في المحافظة"، مبيناً أن "الدورة مقسمة على خمس مراحل، فيما بلغ عدد المتدربات 150 متدربة وبأعمار مختلفة".وأضاف الذيابي، أن "دور مركز التدريب المهني هو اختيار الأشخاص والمتدربات وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي عن طريق المنظمة، وكذلك توفير أجور النقل خلال مدة الدورة للمستفيدات بالإضافة إلى تقديم الدعم والمعدات للمعجنات أو الكوافير أو الخياطة".وأشار إلى أن "المركز يوفر تقديم سلف ميسرة للراغبات بفتح مشاريع والانخراط في سوق العمل وبإجراءات روتينية بسيطة لدعم شريحة النساء وخصوصاً الأرامل والمطلقات اللاتي لا يوجد لديهن معيل".من جهتها، أوضحت المشرفة والمدربة في المركز سلوى عدنان، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن"دورات مركز التدريب المهني كانت بالتعاون مع منظمة (يو مس) والهيئة الإسلامية الخيرية لفتح هذه الدورات الخاصة، حيث تمت المباشرة بإعطاء دروس ومحاضرات نظرية، وبعدها تقديم دروس عملية"، موضحة أن "شروط التقديم في أن يكون عمر المتقدمة من 18 إلى 50 سنة وبعد اجتياز الدورة التدريبية يحق للمتخرجة فتح مشروع خاص بها وبمتابعة من قبل المديرية لحين نجاح المشروع، وكذلك تقدم سلف مادية للبدء بفتح المشروع، وهذه تعد خطوة جيدة للاهتمام بالنساء في الأنبار".وقال ممثل الجمعية الطبية الكويتية الإسلامية، أحمد باسل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجمعية الطبية الكويتية وبالتعاون مع الجمعية الطبية العراقية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الهجرة، شرعت في هذا المشروع في محافظة الانبار ونينوى، بمشاركة 150 متدربة"، مبيناً أن "المشروع مقسم الى خمس مراحل، لتقديم جميع التسهيلات بغية النهوض بواقع المرأة في الأنبار".