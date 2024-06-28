قرار حاسم للميرنغي بعد رحيل احد نجومه

2024-06-28 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024) عن خطة إدارة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل المهاجم خوسيلو.

وكان ريال مدريد قد أعلن تفعيل خيار الشراء في عقد خوسيلو من إسبانيول، وأصبح على أعتاب الإعلان عن انتقاله للغرافة القطري بنفس قيمة الشراء (1.5 مليون يورو).

وبحسب شبكة "ريليفو"، فإن المدرب أنشيلوتي وجهازه الفني، يقدرون خوسيلو كعنصر مفيد للفريق، وكانوا يخططون للاستفادة منه في الموسم المقبل.

وأضافت "لهذا السبب، استقبل المدرب الإيطالي، نبأ رحيل خوسيلو بحزن شديد، رغم تفهم موقف اللاعب بأنه أمام فرصته الأخيرة لتوقيع عقد كبير".

وأشار التقرير إلى أن خطة ريال مدريد تظل كما هي، بعدم التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، خاصة مع وصول الثنائي كيليان مبابي وإندريك.

المصدر: وكالات



