أب يدهس ابنته عن طريق الخطأ ويقتلها في أربيل

2024-06-28 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بقيام اب بدهس ابنته عن طريق الخطأ وقتلها في محافظة أربيل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "والد الطفلة كان يقود السيارة الى الخلف، في منطقة (شوكير) وسط المدينة، ولم يتمكن من رؤية ابنته التي كانت تلعب، فدهسها عن طريق الخطأ".

وأضاف ان "الحادث أسفر عن مقتل ابنته واسمها (بريا سوران باوديني) والبالغة من العمر 3 سنوات، قبل ان تصل المستشفى"، مبينا ان "السلطات الأمنية احتجزت الاب وفتحت تحقيقا بالواقعة".