الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بأربيل (صور)

2024-06-28 15:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأت القنصلية الإيرانية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، باستقبال الناخبين الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إنه من المقرر اغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8:00 مساء اليوم.

وبدأت الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية صباح اليوم الجمعة، في داخل البلاد و138 بعثة دبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في خارج البلاد.

وتشهد إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في 19 آيار/ مايو الماضي.