خطبة الجمعة في الناصرية: تحذير من استهداف الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

2024-06-28 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اقيمت صلاة الجمعة في مسجد الشيخ عباس وسط الناصرية بامامة حجة الإسلام الشيخ محمد مهدي الناصري، تناول فيها القضية الفلسطينية وخطر الإلحاد الذي يهدد الشباب. وفي معرض حديثه عن القضية الفلسطينية، دعا الشيخ الناصري إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظروف إنسانية صعبة، مؤكداً على...

