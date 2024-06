2024-06-28 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:زار رئيس مجلس محافظة ذي قار، المهندس عبد الباقي العمري، محافظة بابل اليوم برفقة عضو المجلس أحمد سليم، لبحث سبل ضمان تدفق المياه نحو ذي قار ومعالجة أزمة شح المياه التي تواجهها المحافظة. وقال العمري ف يبيان تلقته شبكة اخبار الناصرية ان الزيارة أثمرت عن اتفاق مع رئيس...

The post ذي قار وبابل تتفقان على ضمان تدفق المياه appeared first on شبكة اخبار الناصرية.