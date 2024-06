مصدر يوضح تفاصيل حادث تسريب الاوكسجين في مستشفى سوق الشيوخ

2024-06-28 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، توضيحا للأنباء المتداولة حول انفجار قنينة أوكسجين في مستشفى سوق الشيوخ العام.واوضح المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث كان عبارة عن تسريب أوكسجين من الأنبوب الناقل بين القناني نتيجة خطأ فني أثناء عملية النقل بين قناني الأوكسجين الكبيرة وقناني...

